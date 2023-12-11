Азербайджанский рефери ФИФА обслужит матч Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - Главным арбитром матча между футбольными клубами "Црвена Звезда" (Сербия) - "Манчестер Сити" (Англия), который пройдет 13 декабря в рамках VI тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА станет Алияр Агаев.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на АФФА.

Помогать ему будут лайнсмены - рефери ФИФА Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Эльчин Масиев. Судьей на VAR будет Альпер Улусой (Турция), а AVAR - Абдулкадир Битиген (Турция).

Напомним, что матч состоится 13 декабря в городе Белград.

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