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Министр науки и образования Азербайджана о дошкольном образовании

Общество Материалы 11 декабря 2023 14:34 (UTC +04:00)
Министр науки и образования Азербайджана о дошкольном образовании

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - К 2026 году к дошкольному образованию будут привлечены 50 процентов детей.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на международной научно-практической конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования", сообщает Trend.

"Работа в дошкольных учреждениях требует высокого профессионализма. Будущее детей зависит от качества дошкольного образования. По этой причине там должны работать люди, имеющие образование в соответствующей области",- добавил министр.

Отметим, что проводится международная конференция на тему "Новый взгляд на качество дошкольного образования". В конференции принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, международные эксперты.

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