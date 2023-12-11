Обнародована информация о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Гусаре

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Гусар-Хюрел, поступил вызов в отделение неотложной медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы. Бригады скорой медицинской помощи немедленно прибыли на место происшествия.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

6 пострадавших (1 мужчина, 5 женщин) в результате аварии были госпитализированы в Гусарскую центральную районную больницу. Состояние одной из пострадавших женщин оценивается как умеренно тяжелое, состояние других - как стабильное.

В настоящее время в соответствующем отделении медицинского учреждения продолжается оказание пострадавшим в ДТП необходимых медицинских услуг.

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