В Азербайджане создан Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан Координационный совет в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, утвержден состав Координационного совета в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.

Утвержден "Порядок работы Координационного совета в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.".

Постановление Кабинета министров "О некоторых мерах по обеспечению проведения в периодическом порядке оценки рисков системы борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации подготовки к проведению оценке, которая будет проводиться в соответствующей области, и созданию механизма координации в этих целях" было отменено.

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