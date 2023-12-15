В Азербайджане количество браков сократилось, а разводов увеличилось

БАКУ /Trend/ - Районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджанской Республики за январь-октябрь текущего года зарегистрировано 44 643 брака и 17 988 разводов.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1 000 человек населения снизилось с 6,2 до 5,3, а количество разводов увеличилось - с 1,6 до 2,1.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!