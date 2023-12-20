Агентство Азербайджана о текущей ситуации на ТПП страны

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время проезда ожидают 647 автомобилей.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 65 грузовиков, "Мазымгара" - 27, "Самур" - 48, "Ханоба" - 17 грузовиков, на таможенном посту "Астара" ожидающего выезда транспорта нет.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией на таможенных постах при планировании поездки", - говорится в сообщении.

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