Сотрудничество может сократить углеродный след от торговой деятельности в регионе ЦАРЭС - АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Тесное трансграничное сотрудничество и реформа торговой политики в Центральной Азии и соседних с ней странах могут сократить углеродный след от торговой деятельности и производственно-сбытовых цепочек - растущих источников выбросов в одном из самых энергоемких регионов мира в плане производства - отметили официальные представители Азиатского банка развития (АБР) на 57-м годовом собрании банка.

«Гармонизация политики и стандартов в рамках поддерживаемой АБР Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) может помочь в увеличении объемов торговли, одновременно делая цепочки поставок менее углеродоемкими и более устойчивыми», - сказал Евгений Жуков, Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии.

Хотя торговая деятельность способствовала значительному экономическому росту и развитию, она также привела к увеличению выбросов углерода. По данным Всемирной торговой организации, около 20-30% глобальных выбросов углекислого газа связаны с торговлей и цепочками поставок.

Большинство стран ЦАРЭС специализируются на секторах с интенсивными выбросами, таких как электроэнергетика, химическая и горнодобывающая промышленности. Это приводит к тому, что доля выбросов углекислого газа в производстве с добавленной стоимостью в регионе ЦАРЭС - одна из самых высоких в мире.

Обладая огромными запасами полезных минералов, которые играют важную роль в энергетическом переходе (от ветряных турбин до электромобилей и аккумуляторов), страны ЦАРЭС обладают потенциалом для перехода от использования ископаемого топлива к возможностям, возникающим в результате энергетического перехода.

Странам ЦАРЭС нужен региональный подход к разработке зеленых стандартов,

чтобы помочь своим предприятиям и производителям оставаться конкурентоспособными на фоне растущих экологических стандартов и политики установления цен на выбросы углерода.

Скоординированная региональная политика по декарбонизации и ценообразованию на выбросы углерода может привести к эффективному использованию региональных ресурсов, усилению экономической интеграции, сокращению «утечки углерода» и увеличению передачи технологий.