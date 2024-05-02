В следующие два года IFC будет инвестировать в проекты в полном соответствии с Парижским соглашением - Ивана Дуарте

ТБИЛИСИ /Trend/ - В следующие два года Международная финансовая корпорация (IFC) будет инвестировать в проекты в полном соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Предстоит большой объем работы в сфере финансировании борьбы с изменением климата. Необходимо составлять пакеты программ и проектов, постоянно оценивать финансовый риск»,- сказала она.

Дуарте отметила, что 44 процента средств, выделенных IFC были направлены на борьбу с изменением климата, более 70 процентов - на возобновляемые источники энергии.

«В следующие два года мы будем инвестировать в проекты в полном соответствии с Парижским соглашением. Что касается отдельных стран, в Узбекистане проделано много работы по смягчению последствий климатических изменений, в Пакистане построены ветряные и гидроэнергетические станции. Наблюдается большой интерес в вовлечении частного сектора в ЦАРЭС в вопросы возобновляемой энергетики»,- сказала она.