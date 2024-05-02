АБР смог достичь пика климатического финансирования - советник АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР смог достичь пика климатического финансирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Специальный старший советник АБР по изменению климата Уоррен Эванс, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«С прошлого года много средств направлено на климатическое финансирование. Мы намерены удержать этот показатель на этом уровне на ближайшие годы»,- сказал он.

Он отметил, что сложно найти нужные проекты для финансирования.

«Есть очень много новых инициатив, благодаря которым достигнут большой прогресс внутри стран, и в рамках АБР. Проблема в том, что большая часть финансирования не является льготным. Важно находить способы смежного финансирования.

На все проекты мы смотрим с климатической точки зрения. Проводим аналитическую работу, чтобы наши проекты включали климатические элементы»,- сказал он.