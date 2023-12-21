В Азербайджане увеличивается срок выдачи краткосрочного охранного ордера пострадавшему от бытового насилия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается срок выдачи краткосрочного охранного ордера лицу, пострадавшему от бытового насилия.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении домашнего насилия", обсуждаемый сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по проблемам семьи, женщин и детей.

В статьях 11 и 12 закона о выдаче краткосрочного и долгосрочного охранного ордера предлагается увеличить срок краткосрочного охранного ордера до 60 дней, исходя из международной практики.

В то же время планируется внести изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики относительно определения ответственности за невыдачу краткосрочного охранного ордера.

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