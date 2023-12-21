Рост актуальности медицинских отходов произошел после пандемии COVID-19 - Надир Зейналов

БАКУ /Trend/ - Рост актуальности медицинских отходов во всем мире произошел после пандемии COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов на общественных слушаниях на тему "Управление медицинскими отходами", проведенных комитетом Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что технологические достижения привели к увеличению объема медицинских отходов.

"Вопрос управления медицинскими отходами в каждой стране разнится. В Азербайджане существует правовая база медицинских отходов. Управление медицинскими отходами в нашей стране можно разделить на два этапа: внутри учреждения и за его пределами. Медицинские отходы бывают опасными и менее опасными. В связи с этим практикуется сортированное управление медицинскими отходами", - подчеркнул он.

Замминистра упомянул, что для управления медицинскими отходами функционирует совместная рабочая группа министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения.

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