В Азербайджане создается электронная база данных по медицинским отходам

БАКУ /Trend/ - Начата работа по улучшению и электронизации учета медицинских отходов в медицинских учреждениях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на общественных слушаниях на тему "Управление медицинскими отходами", проведенных комитетом здравоохранения Милли Меджлиса (парламент), заявил начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

Он отметил, что готовится электронная база данных по отходам медицинских учреждений, и эти базы данных будут интегрированы.

"В рамках просветительских мероприятий на начальном этапе в около 3000 медицинских учреждениях разместят постеры информационного характера", - подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами были достигнуты определенные успехи в управлении отходами, в Баку и регионах не ведется учет и отчетность.

Он также упомянул, что обеззараживание медицинских отходов внутри учреждения не осуществляется в соответствии с определенными требованиями, даже если для этого выделены специальные помещения.

"Иногда отходы хранятся в открытом виде или в специальных пакетах, но порой возникают проблемы с сортировкой. Также было зафиксировано увеличение объема отходов в 2-3 раза. К сожалению, в регионах до сих пор медицинские отходы утилизируются вместе с бытовыми", - добавил он.

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