Расширяется сфера охвата торгового судоходства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется сфера охвата торгового судоходства.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу торгового судоходства, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В список судов, на которые распространяется Кодекс торгового судоходства, включаются суда, используемые в круизных целях.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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