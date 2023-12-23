ФИФА может выделить средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ФИФА может выделить финансовые средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказал агентству "Anadolu" директор департамента по европейским национальным ассоциациям Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Мамедов, сообщает Trend.

Он отметил, что финансовая поддержка будет осуществляться в рамках программы FIFA Forward.

"Инфраструктура подвергается серьезным повреждениям во время войн. После окончания конфликтов мы окажем поддержку пострадавшим странам. Однажды в мире наступит мир. Футбол объединит людей", - сказал он.

По словам Мамедова, в рамках проекта, реализуемого с 2016 года, 211 национальным ассоциациям-членам ФИФА была оказана помощь в общей сложности на сумму 2,8 миллиарда долларов США.

"Турция - футбольная страна. ФИФА придает особое значение развитию футбола здесь. Мы тесно контактируем с Федерацией футбола Турции. В футбол играют во всех селах и городах страны. На данный момент в рамках программы "FIFA Forward" Турции выделено в общей сложности 9,8 миллиона долларов. Эта поддержка будет продолжена в следующем году", - отметил он.

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