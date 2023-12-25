Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики о следующих нормативных правовых актах:
- описание, спецификация, образец и порядок выдачи удостоверения, подтверждающего право на управление железнодорожным транспортом;
- порядок организации и проведения квалификационного экзамена на право управления железнодорожным транспортом;
- перечень обязанностей лиц, непосредственно участвующих в организации движения на железнодорожном транспорте, их форма одежды, описание знаков отличия и порядок их ношения.
В то же время Кабинет министров должен решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" должно обеспечить организацию и проведение квалификационных экзаменов на право управления железнодорожным транспортом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим распоряжением.