Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики о следующих нормативных правовых актах:

- описание, спецификация, образец и порядок выдачи удостоверения, подтверждающего право на управление железнодорожным транспортом;

- порядок организации и проведения квалификационного экзамена на право управления железнодорожным транспортом;

- перечень обязанностей лиц, непосредственно участвующих в организации движения на железнодорожном транспорте, их форма одежды, описание знаков отличия и порядок их ношения.

В то же время Кабинет министров должен решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" должно обеспечить организацию и проведение квалификационных экзаменов на право управления железнодорожным транспортом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим распоряжением.