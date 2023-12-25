На освобожденных территориях проложено 100 гектаров новых зеленых полос - Вугар Керимов

АГДАМ /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана проложено 100 гектаров новых зеленых полос.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Агдаме заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, руководитель рабочей группы Вугар Керимов.

По его словам, в 2023 году завершена прокладка 100 гектаров зеленых насаждений, предусмотренных планом.

"Данный план уже реализован. У нас остались только планы на Физули. К концу года мы завершим прокладку 15 гектаров намеченных зеленых полос в непосредственной близости от аэропорта Физули, а также будут завершены закладки 100 гектаров зеленых насаждений, лесополос, намеченных на этот год. В то же время ведутся лесовосстановительные работы. 42 гектара лесовосстановительных работ мы провели в Джебраильском районе. 40 гектаров в Зангилане и два гектара в Физули будут завершены к концу года. В этом году выполнены лесовосстановительные работы на площади около 85 гектаров.

В Зангилане, Джебраиле, Физули и Агдаме проложено более 100 гектаров новых зеленых полос. Проведены лесовосстановительные работы. Различие в цифрах связано с тем, что территории районов заминированы. Мы начинаем работу только после получения сертификата о разминировании территории. Мы запланировали прокладку новых зеленых полос на 20 гектарах, из которых 11 уже построено", - добавил замминистра.

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