В Агдамский район организован медиатур "По следам Президента" (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В Агдамский район организован медиатур "По следам Президента" ("Prezidentin izi ilə").

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, представители СМИ впервые побывали в Агдаме на 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Агдам", построенной ОАО "АзерЭнержи", на открытии которой участвовал Президент Ильхам Алиев.

Директор Карабахской региональной электросети Мирджалал Гусейнов сообщил представителям СМИ, что к построенной "АзерЭнержи" 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Агдам" от подстанции "Агдам-1" на расстоянии 10 километров проведена 110-киловольтная двухконтурная линия электропередачи, а над ней - внутри громозащитного троса 24-жильная волоконно-оптическая кабельная линия.

"Строительство этой подстанции на границе Агдама и Ходжалы имеет особое значение. Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, узловая подстанция "Агдам" в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона. Для этого на подстанции также установлены запасные гнезда. В связи с восстановлением суверенитета в регионе в ближайшее время от узловой подстанции "Агдам" в Ханкенди будет проведена 110-киловольтная линия электропередачи, которая будет соединена с 110/35/10-киловольтными подстанциями "Шуша" и "Физули". Тем самым будет обеспечена двусторонняя подача электроэнергии. В то же время узловая подстанция "Агдам" также обеспечит 35-киловольтное энергоснабжение Ходжалы, Аскерана и других сел и поселков", - отметил он.

Представитель структуры упомянул, что в новопостроенном Центре управления подстанции размещены цифровые закрытые распределительные устройства мощностью 35 и 10 кВ. Наряду с этим, центр обеспечен противоаварийной автоматикой, микропроцессорным устройством релейной защиты, панелями автоматического управления, устройствами постоянного и переменного тока. На подстанции создана отвечающая современным требованиям микросистема SCADA, которая синхронизирована с центральной системой SCADA "АзерЭнержи".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!