Названо количество транспорта, ожидающего проезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на таможенном посту "Астара" ожидают проезда три грузовых транспортных средства, на таможенном посту "Билясувар" - 55.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

На таможенном посту "Красный мост" ожидают проезда 402, "Мазымгара" - 46, "Самур" - 40 и на таможенном посту "Ханоба" - 3 грузовых транспортных средства.

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