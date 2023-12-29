БАКУ /Trend/ - В Азербайджане надбавку за ребенка будут получать все без исключения застрахованные лица, зарегистрированные как безработные.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в законе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что по закону минимальная страховая выплата приравнивается к минимальной месячной заработной плате, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно действующему закону, на получение установленной настоящим законом надбавки к основной страховой выплате имеют право лица, имеющие на иждивении детей в возрасте до 18 лет (в случае, если дети являются студентами вузов или ссузов – до окончания их обучения, но не старше 23 лет) и трудовые отношения которых прекращены государственным органом или юридическим лицом, либо же по основаниям, связанным с сокращением численности или штата служащих (или государственных служащих).. Размер доплаты к страховой выплате этих лиц увеличивается на 5 процентов на каждого ребенка, но не более чем на 20 процентов. Таким образом, теперь это будет распространяться на всех застрахованных лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

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