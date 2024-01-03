Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - Учитывая растущий пассажирский спрос в праздничные дни, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организовало по маршруту Баку-Агстафа-Баку дополнительный рейс скоростным поездом, состоящим из вагонов сидячего типа.

Об этом в среду сообщили Trend в АЖД.

Было отмечено, что 3 января в 23:55 поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, а 4 января в 15:00 - в обратном направлении.

Кроме того, поезда будут курсировать ежедневно по традиционному расписанию, а 3, 4, 5 и 6 января - по маршруту Баку-Агстафа-Баку с дополнительными рейсами.

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