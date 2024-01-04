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В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Общество Материалы 4 января 2024 17:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Из-за погодных условий видимость на некоторых автомагистралях республики 5 января будет ограничена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что 5 января в связи с туманной погодой в горных и предгорных районах, преимущественно ночью и утром, на некоторых участках автомагистралей дальность видимости, вероятно, будет ограничена до 300-800 метров.

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