В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

БАКУ /Trend/ - Из-за погодных условий видимость на некоторых автомагистралях республики 5 января будет ограничена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что 5 января в связи с туманной погодой в горных и предгорных районах, преимущественно ночью и утром, на некоторых участках автомагистралей дальность видимости, вероятно, будет ограничена до 300-800 метров.

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