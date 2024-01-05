В декабре 2023 года за нарушение госграницы был задержан 41 человек - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики в течение декабря 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в пятницу Trend в Госпогранслужбе, в течение месяца за нарушение государственной границы был задержан 41 человек (20 - граждане Азербайджана, 6 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Индии, 2 - Алжира, 1 - Таджикистана, 1 - Грузии и 1 гражданин Турции).

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 22 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивой печатью даты, поддельным паспортом и чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 834 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 404 человека, находившихся в розыске, 419 лицам запрещен выезд из страны, а 16 лицам - въезд.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 155 килограммов 280 граммов наркотических средств и 100 таблеток, считающихся сильнодействующими наркотическими средствами.

В результате проведенных мероприятий по борьбе с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму 2 миллиона 357 тысяч 830 манатов, в том числе наркотические средства, пневматический пистолет, баллоны со слезоточивым газом, патроны для охотничьего ружья, алкогольные напитки, лекарственные препараты различных наименований, табачные изделия и большое количество пиротехники.

Продолжаются мероприятия по организации надежной охраны государственных границ Азербайджанской Республики.

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