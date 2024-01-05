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В декабре 2023 года на госгранице была обнаружена крупная партия контрабанды - ГПС Азербайджана

Общество Материалы 5 января 2024 11:20 (UTC +04:00)
В декабре 2023 года на госгранице была обнаружена крупная партия контрабанды - ГПС Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, выявлено и изъято из оборота 155 килограммов 280 граммов наркотических средств и 100 таблеток, считающихся сильнодействующими наркотическими средствами.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была задержана контрабанда на общую сумму 2 миллиона 357 тысяч 830 манатов, в том числе наркотические средства, пневматические пистолеты, баллоны со слезоточивым газом, патроны для охотничьего ружья, алкогольные напитки, лекарственные препараты различных наименований, табачные изделия и большое количество пиротехники.

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