БАКУ /Trend/ - По состоянию на 9:00 6 января, начиная с дневного времени 5 января, на территории Азербайджана изменились погодные условия, местами шел дождь, в горных районах выпал снег.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, местами северо-западный ветер усилился.

В Баку и на Абшеронском полуострове он усилился до 25-28 м/с (местами до 31 м/с), в Дашкесане - до 23 м/с, в Алтыагадже, Гёйчае - до 21 м/с, в Гёйгеле - до 20 м/с, в Геранбое - до 19 м/с, в Шамкире, Шамахы, Евлахе, Шабране, Нафталане, Тертере, Мингячевире, Агдаме - до 18 м/с, в Лерике - до 17 м/с, в Ярдымлы, Барде - до 16 м/с и в Шеки - до 15 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в море достигла 4,2 метра.

Высота снежного покрова составила 7 см в Лерике, 4 см - в Ордубаде, в Сарыбаше (Гах), Шахдаге - 2 см и 1 см - в Алибейе (Загатала).

Количество выпавших осадков в Ордубаде составило 17 мм, в Лерике - 15 мм, в Нахчыване - 12 мм, в Билясуваре и Джульфе - 10 мм, в Шахбузе - 8 мм, Ярдымлы, Сарыбаше (Гах), Шарур, Балакен, Астара, Шеки, Загатала, Гядабей, Лянкяран, Садарак, Шахдаг, Товуз, Джейранчёль, Гянджа, Огуз - 6 мм.

В Габале, Грызе, Шамкире, Балакене, Огузе, Загатале, Шеки, Сумгайыте наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 1-5 градусов тепла, в горных районах - до 6 градусов мороза, в низменных районах - 7-9 градусов тепла, в горных районах - 1-3 градуса тепла, в высокогорных районах - до 6 градусов мороза.

Неустойчивая, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, продержится до второй половины дня 6 января. 7-8 числа погода будет преимущественно без осадков.

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