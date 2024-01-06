Прогноз погоды на 7 января в Баку и на Абшероне

БАКУ /Trend/ - 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром в некоторых местах будет туман.

К вечеру в некоторых частях полуострова будет периодически усиливаться умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 768 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-80 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. В ряде районов местами будет туман. В некоторых восточных регионах временами будет усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градусов мороза.

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