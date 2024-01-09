БАКУ /Trend/ - В 2023 году 8 370 лицам в Азербайджане были назначены страховые выплаты по безработице.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам, достигнутым агентством в 2023 году, и целям на 2024 год.

Он отметил, что сокращен срок страхового стажа, необходимый для обеспечения страховой выплаты.

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