Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева взяли под контроль расследование пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой мы находимся на месте происшествия. Расследование пожара в Республиканском перинатальном центре находится на контроле руководства страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, халатности, повлекших смерть двух и более лиц.

Инцидент произошел ночью. Были проинформированы соответствующие органы и приняты необходимые меры. В течение короткого времени пожар был потушен и предотвращено его распространение на другие отделения больницы. К сожалению, спасти жизни четырех младенцев не удалось. Нужно время, чтобы внимательно изучить все события. Нами будет обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности", - добавил К.Алиев.

Отметим, что пожар произошел в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. В результате пожара три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии новорожденных данного центра были обнаружены тела четырех детей, проходивших там лечение.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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