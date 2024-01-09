Для снабжения города Физули питьевой водой строятся водохранилища

БАКУ /Trend/ - Реализуется первый этап проекта по созданию в городе Физули комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод, фундамент которого 5 мая прошлого года заложил Президент Ильхам Алиев. Реализуемый Государственном агентством водных ресурсов Азербайджана проект рассчитан на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули с учетом перспективного развития до 2040 года, сообщает Trend со ссылкой на Координационный штаб, созданный для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

На начальном этапе ведется строительство систем внешнего водоснабжения города и центральных водохранилищ. В целях обеспечения города Физули постоянной питьевой водой возле села Зергер строятся центральные водохранилища общей емкостью 20 тысяч кубометров. В соответствии с проектом завершено строительство магистрального водопровода протяженностью 10,7 км для обеспечения доставки в город воды, забираемой из водного источника города Физули.

На очередном этапе с целью обеспечения города Физули постоянной и качественной питьевой водой возле села Говшадлы будут пробурены 15 субартезианских скважин. За счет этого источника питьевой водой, наряду с городом Физули, будут также обеспечены несколько сел района.