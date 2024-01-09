Названо число назначений страховых выплат по безработице в Азербайджане в 2023 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году 8 370 лицам в Азербайджане были назначены страховые выплаты по безработице.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году и задачам на 2024 год.

Он отметил, что сокращен срок страхового стажа, необходимый для обеспечения страховой выплаты.

По словам Аббасбейли, в целях унификации случаев применения нового подхода в механизме страхования по безработице подготовлен соответствующий механизм и в органы исполнительной власти представлены проекты изменений в законодательство.

"Создана возможность получения через электронные информационные системы необходимой информации для назначения страховой выплаты, начато автоматизированное назначение страховых выплат. Кроме того, страховой стаж лица начисляется уже не с даты его регистрации в качестве безработного, а с даты расторжения трудового договора. Создана возможность получения доплаты к страховой выплате в соответствии с количеством детей, находящихся на иждивении, независимо от основания расторжения трудового договора. Максимальный лимит в 20 процентов на дополнительную страховую выплату отменен", - сказал он.

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