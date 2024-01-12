Назначен начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку

БАКУ /Trend/ - Рияд Гасымов назначен начальником Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Информацию об этом подтвердили в пятницу Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Было отмечено, что с 2023 года он временно исполнял обязанности начальника Главного управления.

Отметим, что Рияд Гасымов (1977 года рождения) в 2013-2017 годах был руководителем департамента Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". В 2010-2013 годах работал директором представительства компании "Turkapital Holding B.S.C" в Азербайджане. В 2009-2010 годах работал в Кувейтско-азербайджанской инвестиционной компании, в 2006-2009 годах - в Азербайджанской инвестиционной компании.

Рияд Гасымов начал свою трудовую деятельность в 22 года в должности заведующего юридического отдела Государственного комитета по ценным бумагам при Президенте Азербайджана. А в 2006 году, в возрасте 29 лет, он был назначен заведующим юридического отдела министерства экономического развития.

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