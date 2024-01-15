В Азербайджане 60 человек получили травмы в снежную погоду - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В связи со снежной погодой в Азербайджане за последние два дня в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи обратились 60 человек.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что в эти дни центр продолжал работу в усиленном режиме.

"За последние два дня зафиксирован рост количества обращений. 14-15 января в отделение неотложной помощи обратились 60 человек с различными травмами из-за резкого изменения погодных условий. После оказания им первой помощи в связи с различными телесными повреждениями, особенно травмами нижних конечностей, каждый из них был госпитализирован в соответствующие медицинские учреждения (по профилю)", - говорится в сообщении ведомства.

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