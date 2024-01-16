В Азербайджане зарегистрировано 18 миллионов запросов на электронные услуги минтруда - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Количество пользователей портала "e-sosial.az", который является социальным реестром страны достигло 1,5 миллиона, за отчетный период через портал гражданам было оказано более 8 миллионов услуг. Проведено 238 тысяч проактивных назначений по социальным выплатам, открыто 220 тысяч индивидуальных счетов, выдано более 400 тысяч электронных справок. Всего зарегистрировано 18 миллионов обращений на электронные услуги министерства

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"В 2023 году продолжены меры поддержки лиц с инвалидностью. За отчетный период 50,7 тысячи лицам была назначена инвалидность, 87,7 тысячи человек получили реабилитационные услуги, 91,4 тысяч человек получили средства реабилитации.

13 учреждениями социального обслуживания министерства были оказаны социальные услуги до 2 900 лицам из уязвимых групп населения, а 6 100 лицам - мобильные социально-бытовые услуги.

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST более 180 бенефициаров приняли участие в тренингах по 14 творческим направлениям и развили свои навыки и способности", - добавил А.Алиев.

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