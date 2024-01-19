На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы полигоны бытовых отходов

БАКУ /Trend/ - В рамках строительных работ на освобожденных от оккупации территориях планируется создать временные полигоны твердых бытовых отходов в Кяльбаджаре, Тертере, Губадлы, Агдаме, Лачине, Ходжалы и Джебраиле, а также перевалочные пункты - в Зангиланском и Физулинском районах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров на общественных слушаниях, проведенных с целью обсуждения документов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), составленных для планируемого строительства полигонов твердых бытовых отходов на освобожденных от оккупации территориях - в Агдамском, Тертерском, Ходжалинском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Джебраильском районах.

"В целом при реализации крупных проектов обязательно рассматривается подготовка отчета об оценке воздействия на окружающую среду. Были подготовлены и представлены в Государственное агентство экологической экспертизы документы по оценке воздействия на окружающую среду полигонов и перевалочных пунктов в этих районах. Они были рассмотрены специалистами, достигнуты договоренности в рабочем порядке для решения возникающих вопросов", - сказал он.

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