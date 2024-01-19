Региональное управление образования об инциденте в школе в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - Вчера в средствах массовой информации появилась информация о наличии кадров с доказательствами того, что директор средней школы №4 города Мингячевир Азер Газиев получал взятки от учителей за учебные часы.

Как сообщили в пятницу Trend в Центрально-Аранском региональном управлении образования, 13-14 ноября 2023 года региональным управлением в полной средней школе № 4 города Мингячевир была проведена проверка в связи с негативными событиями, произошедшими в учебно-образовательном процессе, и в связи с указанным вопросом были начаты проверки прокуратурой города Мингячевир, а также сотрудниками Службы государственного финансового контроля при министерстве финансов Азербайджанской Республики.

По результатам проведенных проверок было возбуждено уголовное дело и в настоящее время расследование по этому делу продолжается. После завершения расследования будут предприняты соответствующие шаги в порядке, предусмотренном законодательством, говорится в сообщении ведомства.

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