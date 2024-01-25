ООО "Азерпочт" повысит зарплату сотрудников

БАКУ /Trend/ - Основной целью ООО "Азерпочт" на 2024 год вновь станет повышение уровня материального благосостояния сотрудников, в этом направлении намечен рост расходов бюджета на 15 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

И.Мустафаев отметил, что начато применение операционного бонуса для увеличения ежемесячных доходов сотрудников "Азерпочт"

"Основная часть роста расходов в 2023 году пришлась на заработную плату, так как в начале 2023 года минимальная заработная плата повысилась на 17 процентов", - добавил И.Мустафаев.

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