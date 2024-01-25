БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создано 4 новых центра социальных услуг для лиц с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"Эти центры планируется создать в Ясамальском районе города Баку, а также в Гаджигабуле, Гёйчае и Агдаме.

В этих новых специализированных центрах социального обслуживания, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, будут оказываться услуги социальной реабилитации лицам с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет. В этих центрах социальный работник, психолог, социальный педагог, логопед и активный терапевт проведут оценку реабилитационных потребностей лиц с инвалидностью.

Услуги, предоставляемые в данных учреждениях, обеспечат формирование у людей навыков общения, самообслуживания и труда, коррекцию недостатков, восстановление их социального статуса и интеграцию в общество", - добавил В.Бехбудов.

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