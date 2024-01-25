В Баку учителю объявлен выговор за грубое обращение с учениками

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2023 года руководитель класса "1b" бакинской школы №317 сделала видеозапись на мобильный телефон, чтобы продемонстрировать родителям успеваемость детей. На видео можно увидеть грубое поведение учителя по отношению к учащимся.

Как сказали Trend в Управлении образования города Баку, во время беседы с руководством школы учительница призналась в неподобающем поведении. У нее была взята объяснительная. Согласно части 2 статьи 186 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ей был объявлен выговор в качестве дисциплинарного взыскания.

"По этому вопросу администрацией школы была проведена беседа с учениками и родителями, а также беседа психолога с учащимися. В течение последних двух месяцев никаких официальных жалоб от родителей не поступало", - сказали в Управлении.

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