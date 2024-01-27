В Азербайджане утвержден перечень охраняемых объектов электроэнергетики

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень важных объектов электроэнергетики, которые обеспечиваются охраной.

Как сообщает Trend, согласно документу, в соответствии с утвержденным перечнем охрана важных объектов электроэнергетики обеспечивается за счет средств открытого акционерного общества "Азерэнержи" и открытого акционерного общества "Азеришыг".

С перечнем важнейших объектов электроэнергетики, которые обеспечиваются охраной, можно ознакомится по ссылке

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