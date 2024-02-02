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В Азербайджане подорожали тарифы на такси - добавлена плата за обслуживание (ФОТО)

Общество Материалы 2 февраля 2024 10:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане подорожали тарифы на такси - добавлена плата за обслуживание (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подорожали цены на услуги службы такси.

Как сообщает в пятницу Trend, указанный рост цены был зафиксирован в UBER, одной из компаний, занимающихся предоставлением услуг такси.

Таким образом, теперь с пользователей сервиса помимо платы за проезд взимается дополнительная плата за обслуживание.

"За каждую поездку добавлена плата за обслуживание в размере 0,1 манатов. Эта плата будет направлена на развитие сервиса", - говорится в мобильном приложении сервиса.

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В Азербайджане подорожали тарифы на такси - добавлена плата за обслуживание (ФОТО)
В Азербайджане подорожали тарифы на такси - добавлена плата за обслуживание (ФОТО)
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