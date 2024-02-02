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Армяне заминировали лесные массивы вокруг Ходжалы и города Шуша - минобороны Азербайджана

Общество Материалы 2 февраля 2024 12:21 (UTC +04:00)
Армяне заминировали лесные массивы вокруг Ходжалы и города Шуша - минобороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны военнослужащими Вооруженных сил Армении было заминировано до 480 км участков глубиной до двух км вдоль линии соприкосновения, в том числе около 100 км от вершины Бузлуг до горы Лачин.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что в Карабахском экономическом районе мины были установлены в основном вблизи населенных пунктов и кладбищ, в лесных массивах вокруг Ходжалы и города Шуша, а также на автомагистралях.

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