БАКУ /Trend/ - Директор по сотрудничеству Университету в Европе международной онлайн образовательной платформы COURSERA Энди Пул посетил UNEC.

Энди Пул ознакомился платформой EDUMAN UNEC, Центром UNEC Ekstern (Дистанционный центр образования), гибридными аудиториями, Финансовой лабораторией Bloomberg UNEC, экзаменационным залом, Центром карьеры, библиотекой 7/24, затем встретился с ректором, профессором Адалатом Мурадовым.

Э.Пул, выразивший удовлетворение по поводу проделанной работы в направлении цифровизации образования в UNEC, отметил, что UNEC является естественным партнером COURSERA не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.

На встрече в целях оказания содействия достижению целей, поставленных в Стратегии развития «UNEC-100», обсуждались вопросы интеграции COURSERA в учебный процесс UNEC, Академия карьеры, возможности участия преподавателей и сотрудников UNEC в курсах по Искусственному интеллекту (AI) и Генеративному искусственному интеллекту (GAI) и другие возможности сотрудничества.