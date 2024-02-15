БАКУ /Trend/ - Ряд недвижимых культурных ценностей в Агдаме будет взят под государственную охрану.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, состоялось очередное заседание Экспертного совета по выявлению недвижимых культурных ценностей при министерстве культуры.

Выступая на заседании начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева, довела до сведения присутствующих вопросы, стоящие на повестке дня. Она отметила, что на сегодняшнем заседании 95 объектов, являющихся памятниками истории, архитектуры и декоративно-прикладного искусства по всей стране, представляются на обсуждение членов совета с целью принятия соответствующих шагов для включения их в список недвижимых исторических и культурных памятников.

Председатель Экспертного совета, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова рассказала о выставленных на обсуждение объектах, имеющих признаки истории, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Она отметила, что объекты, имеющие ценность культурного наследия, обсуждаемые для включения в соответствующий список, находятся на освобожденных от оккупации территориях страны и в городе Баку.

Затем были заслушаны замечания и предложения членов совета по обсуждаемым вопросам.

Единогласным решением членов совета сначала были обсуждены объекты, выявленные в результате мониторинга и инвентаризации, проведенных Госслужбой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Члены совета сочли целесообразным предпринять соответствующие шаги для взятия под государственную охрану мавзолеев, расположенных в селах Алимадатли, Бояхмедли, Гызыл Кенгерли, Эйвазханбейли Агдамского района, моста, расположенного в селе Кенгерли, мечетей, расположенных в селах Шахбулаг, Абдал и Гюлаблы, бань, расположенных в городе Агдам и селе Гюлаблы.

Отметим, что Экспертный совет был учрежден в целях внесения соответствующих дополнений и изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана от 2 августа 2001 года № 132 "Об утверждении распределения по степени значимости недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".

В Экспертный совет входят представители министерства культуры, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку, Исполнительной власти города Баку, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики, Государственного агентства по туризму, Азербайджанского архитектурно-строительного университета, Союза архитекторов Азербайджана, Института археологии и антропологии НАНА, Управлени государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Управления государственного заповедника города Шуша и министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики.

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