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Предложено назначение Фикрета Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджана

Общество Материалы 17 февраля 2024 14:12 (UTC +04:00)
Предложено назначение Фикрета Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, в соответствии с пунктом 2 статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики представление о назначении будет рассмотрено в парламенте в надлежащем порядке.

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