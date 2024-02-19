БАКУ /Trend/ - Назван объем земельных участков, арендуемых у муниципалитетов в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend.

Как говорится в ежегодном докладе по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов за 2023 год, за последние три года сумма арендной платы увеличилась в 2 раза - до 1,9 миллиона манатов (около 400 тысяч манатов в текущем году) за счет адаптации, проведенной муниципалитетами по договору аренды более 5 300 (1 420 в 2023 году) земельных участков площадью около 50 тысяч га (9 300 га в текущем году).

"Кроме того, в результате методической работы с муниципалитетами по взысканию дебиторской задолженности по арендной плате и включению ее в местный бюджет за год собрано 2,6 миллиона манатов по дебиторской задолженности по арендной плате. В 2023 году более 7 500 муниципальных актов, касающихся дебиторской задолженности, были исполнены исполнительными лицами ИВ, что привело к тому, что в бюджет выплачено 1,4 миллиона манатов", - говорится в докладе.

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