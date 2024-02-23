На Кубке мира в Баку за победу будут бороться гимнастки из 32 стран мира - Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира в Баку за победу будут бороться гимнастки из 32 стран мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на церемонии открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку заявила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Мариана Василева.

M.Василева отметила, что Баку уже в седьмой раз принимает у себя Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу.

"Наши спортсмены по батутной гимнастике и тамблингу за последние годы добились многих успехов. Приятно, что в этом году на соревнованиях по батуту среди мужчин нашу страну уже будут представлять национальные спортсмены. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за особое внимание и заботу к развитию спорта. На этом Кубке мира за победу будут бороться гимнастки из 32 стран мира. Соревнования также носят квалификационный характер на Олимпийские игры 2024 года в Париже", - отметила замминистра.

Мариана Василева от имени министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики пожелала всем участникам успехов.

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