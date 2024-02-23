Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане близятся к завершению подготовительные работы в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Общество Материалы 23 февраля 2024 15:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане близятся к завершению подготовительные работы в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Завершается подготовка к мероприятиям, посвященным 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщил в пятницу Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района города Баку Панах Иманов.

Он отметил, что в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии подготовительные работы в парке на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы, где находится памятник "Крик матери", начались в начале февраля.

На участках вокруг и внутри парка проводится работа по облицовке аглаем пришедших в негодность мест, покраске скамеек, восстановлению освещения, ремонту беседок.

"Очищаются фасады зданий, расположенных вдоль проспекта Ходжалы, моются тротуары. На улицах и дорогах, ведущих в Ходжалинский парк, ведется работа по посадке цветов и декоративных кустарников. Работы близятся к концу", - сказал П.Иманов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости