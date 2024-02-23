В Азербайджане за организацию грузовых перевозок без пропускного удостоверения будут применяться штрафы

БАКУ /Trend/ - За организацию грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок без пропускного удостоверения должностные лица штрафуются на сумму 300 манатов, юридические лица - на сумму 1200 манатов.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным транспортом, должны получить разрешение Азербайджанского агентства наземного транспорта в соответствии с требованиями законов "Об автомобильном транспорте" и "О лицензиях и разрешениях". В целях обеспечения учета юридических и физических лиц, осуществляющих международные грузовые перевозки автомобильным транспортом и заказные внутригосударственные перевозки (нерегулярные пассажирские и грузовые перевозки), в информационной системе Агентства создана подсистема "Перевозчик". Обеспечена интеграция системы "Перевозчик" с информационными системами соответствующих государственных органов (учреждений) и сведено к минимуму количество документов, необходимых для выдачи пропускных удостоверений и пропускных карт. В настоящее время учет юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по перевозке международных и внутригосударственных грузов, а также нерегулярных пассажирских перевозок, проводится полностью в электронном виде. Разрешения на внутригосударственные заказные перевозки выдаются только в электронном виде и являются бесплатными", - говорится в сообщении.

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