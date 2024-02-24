На соревнованиях в родной стране хочется выступить идеально - Михаил Малкин

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях в родной стране хочется выступить идеально.

Об этом в субботу Trend сказал азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, который вышел в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку.

"В квалификации выполнил то, что планировал – первую и вторую комбинации элементов. Завтра буду усложнять и первую, и вторую комбинации, и надеюсь, все получился "чисто". В родных стенах хочется выступить идеально. У нас в команде борьба была между собой, потому что в финал проходят два гимнаста от страны. После того как я выступил, подошел к товарищам по команде, чтобы поддержать, помочь советом", - отметил гимнаст.

Говоря о соперниках из других стран, Михаил Малкин подчеркнул, что на тренировках некоторые гимнасты выглядели слабее, а уже на соревнованиях проявили себя хорошо.

"Признаюсь, во время соревнований не ожидал, что гимнаст из Португалии сделает сложную комбинацию, какую выполняю я. На тренировках, наверное, сказались перелет, усталость, а еще во время соревнований адреналин повышается, и это тоже помогает выступить хорошо", - добавил он.

Напомним, что по итогам квалификационных соревнований по прыжкам на акробатической дорожке азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вышли в финал Кубка мира.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!