В Азербайджане внесены изменения в порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования служебных командировок в прифронтовую зону с министерством обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, субъекты средств массовой информации могут аккредитовать своих журналистов, включенных в Медиа-реестр, с согласия государственных органов (учреждений), предприятий и организаций, неправительственных организаций и с соблюдением установленных ими правил аккредитации.

С согласия государственных органов (учреждений), предприятий и организаций, неправительственных организаций и с соблюдением установленных ими правил аккредитации аккредитованному журналисту заблаговременно предоставляется информация о заседании, совещании и других мероприятиях (за исключением закрытых), создаются условия для ознакомления его со стенограммами, протоколами и другими документами.

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