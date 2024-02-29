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Названы сроки завершения ремонта на одной из станций бакинского метро

Общество Материалы 29 февраля 2024 15:59 (UTC +04:00)
Названы сроки завершения ремонта на одной из станций бакинского метро

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся в первой половине этого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности" сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, ремонтные работы уже близятся к завершению.

"В настоящее время ведутся облицовочные работы", - добавил Мамедов.

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